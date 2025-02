Fabregas: «Mercato? Ecco cosa devono fare i nuovi acquisti. Il Como renderà la vita difficile alla Juve, e su Thiago Motta...»

Fabregas, allenatore del Como, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla gara contro la Juve. Le parole

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Juve.

MERCATO – «Parto con il ringraziare innanzitutto chi è andato via, ragazzi che hanno dato tanto sia a me, sia alla società. L’ho già fatto privatamente, lo faccio anche pubblicamente, insieme abbiamo fatto la storia. Belotti, Audero, Mazzitelli, hanno dato tutto, per me è una sconfitta personale il fatto che vadano via a gennaio. Con Cerri, che è stato anche mio compagno, abbiamo fatto tante cose belle insieme e lo ringrazio per quello che ha dato.Ci sono tanti nuovi, è una sfida anche per me. Tutti si devono riadattare, iniziare da capo. In estate all’ultimo giorno di mercato sono arrivati in sette, ora di nuovo. Ma si riparte, ogni sei mesi creiamo una squadra nuova. Per questo portiamo giocatori pronti per inserirsi sin da subito. Per esempio Valle e Caqueret, buttati subito nella mischia per esigenze legate agli infortuni. Dobbiamo essere più attenti che mai, chi è arrivato deve capire subito cosa fare»

JUVE – «La storia è storia e la Juventus è una società incredibile. Ma stiamo provando a dar battaglia indipendentemente dai nomi. Vogliamo rendere la vita difficile a tutti, provando a vincere. Alcune volte va bene, altre meno. Penso che non debbano mai mancare la voglia e la mentalità di far male a chiunque, con tutto il rispetto del mondo ovviamente»

THIAGO MOTTA – «Quando non vivi le situazioni dall’interno, è difficile commentare la sua situazione. Analizzando la Juve, vedo una squadra forte e un mister con grandi idee. Io vedo cose molto interessanti, ma è la mia opinione personale. Idee simili? Difficile da dire, io però cerco di prendere dettagli di quello che fa Thiago, perché da lui si può attingere»

INFORTUNI – «Gabrielloni è ancora fuori, speriamo di averlo con il Napoli. Sergi Roberto torna a Roma, Kempf sta bene, speriamo di averlo con il Napoli così come Moreno. Vojvoda è infortunato, 2-3 settimane ci vogliono. Azon era un acquisto previsto per per l’estate, ma ha un infortunio al polpaccio lungo da gestire, circa sei settimane: abbiamo deciso di farlo arrivare prima, per curarlo e farlo abituare al nostro sistema di gioco. Van der Brempt ritorna, non per giocare tutta la partita, ma uno spezzone».