Como, De Grandis si schiera con Fabregas: «Sono d’accordissimo, non amo i discorsi per categoria, ognuno lavora come crede»

L’opinionista sportivo Stefano De Grandis ha dato ragione all’allenatore del Como su come il suo pensiero non cambi in basa al risultato. Le parole

L’allenatore del Como Francesc “Cesc” Fabregas, ha spesso fatto intendere nelle sue conferenze stampa di come il suo pensiero e la sua filosofia di gioco non cambi in base al risultato delle partite della domenica.

A proposito di questo negli studi di Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha fatto detto la sua sulle parole dell’allenatore spagnolo dando ragione a Fabregas. A seguire le parole del giornalista di Ski.

LE SUE PAROLE – «Sono d’accordissimo, non amo i discorsi per categoria, ognuno lavora come crede. Ma non è giusto farsi orientare dal risultato o da una giocata, che può essere molto bella o molto negativa, ma che non può incidere su tutta la prestazione. La scorsa settimana si sono fatti tanti processi all’Inter, che sicuramente in questa stagione ha mostrato dei limiti, ma se nel primo tempo contro la Juventus avesse fatto gol, e poteva farlo in 2-3 occasioni, avremmo fatto gli stessi discorsi? Secondo me no, ha ragione Fabregas».