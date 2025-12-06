Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn. Il tecnico dei lariani ha analizzato la sfida di scena alle 18 a San Siro e valida per la 14a giornata

In vista della sfida contro l’Inter del Como, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A, Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parlando della preparazione della squadra, della sfida tattica e delle opportunità per alcuni giocatori.

MAICON? – «Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere».

COMO CON LA MIGLIOR DIFESA? – «Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c’è anche l’aspetto mentale. Voglio che i ragazzi facciano quello che facciamo tutti i giorni in allenamento».

DIFESA A 3? – «Oggi è importante pressare Calhanoglu, pressare bene Bastoni, Dimarco. La prima cosa che provo a identificare quando studio l’avversario è qual è il motore della squadra».

NICO PAZ? – «È quasi un anno e mezzo che sta lavorando bene, lui vuole giocare tante partite come questa. Oggi è una grande opportunità per lui».