 Fabregas a Dazn: «Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»
Connect with us

Como News

Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

fabregas calciomercato como

Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn. Il tecnico dei lariani ha analizzato la sfida di scena alle 18 a San Siro e valida per la 14a giornata

In vista della sfida contro l’Inter del Como, valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A, Cesc Fabregas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parlando della preparazione della squadra, della sfida tattica e delle opportunità per alcuni giocatori.

MAICON? – «Gli ho detto che ancora può giocare! Per noi è una partita importante, se un giorno vogliamo arrivare a fare costantemente questo tipo di partite bisogna andare con la nostra idea e giocarsela, solo così si può crescere».

COMO CON LA MIGLIOR DIFESA? – «Si vede che ci sono cose che non cambiano, questo un campo grandissimo, ambiente top, giocatori top, c’è anche l’aspetto mentale. Voglio che i ragazzi facciano quello che facciamo tutti i giorni in allenamento».

DIFESA A 3? – «Oggi è importante pressare Calhanoglu, pressare bene Bastoni, Dimarco. La prima cosa che provo a identificare quando studio l’avversario è qual è il motore della squadra».

NICO PAZ? – «È quasi un anno e mezzo che sta lavorando bene, lui vuole giocare tante partite come questa. Oggi è una grande opportunità per lui».

Related Topics:

Ultime Notizie

Formazioni ufficiali Inter Como, le scelte dei due tecnici in vista della sfida delle 18 valida per la 14a giornata di Serie A

Avatar di Paolo Moramarco

Published

1 ora ago

on

6 Dicembre 2025

By

inter scudetto problema
Continue Reading

Como News

Convocati Como, le scelte di Fabregas in vista della gara contro l’Inter! Due importanti rientri per il tecnico spagnolo, ma ancora tre assenti in difesa: la lista

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

20 ore ago

on

5 Dicembre 2025

By

Fabregas
Continue Reading