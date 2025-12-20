Fabregas avverte: «Al Como stabilità e pazienza. Il risultato conta tanto nel calcio, ma qui c’è questo percorso in atto. Siamo forti, vogliamo fare questo»

Fabregas allenatore del Como, ha parlato a Sky Sport durante l’allenamento a porte aperte al Sinigaglia. Ecco cosa ha detto

Nel giorno dell’allenamento aperto ai tifosi allo stadio Sinigaglia, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della squadra e il percorso intrapreso dal club negli ultimi anni. Un intervento che va oltre il semplice risultato sportivo e che mette al centro la crescita strutturale, la pazienza e la solidità di una società che guarda al futuro con ambizione.

IL VALORE DEL RISULTATO E LA CRESCITA DEL COMO – «Il risultato conta tantissimo nel calcio, è importantissimo, ma nel Como c’è una crescita dietro con un percorso iniziato due anni fa che sta andando molto veloce».

STABILITÀ E PAZIENZA SOCIETARIA – «Sicuramente qui a Como c’è più stabilità e pazienza rispetto ad altre società, questo ti fa prendere decisioni con più attenzione e con più tempo per analizzare le cose».

AMBIZIONE IN SERIE A E VITTORIE SIMBOLO – «Siamo una società forte di Serie A, che vuole lottare contro tutto e tutti. Qua ci sono state tante emozioni negli ultimi anni, il ritorno in Serie A, la voglia di lottare contro tutti. In questo senso, la vittoria contro il Napoli nello scorso campionato è stata per noi molto importante».