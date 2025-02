Calciomercato Inter, Fabregas sull'interesse dei nerazzurri per Nico Paz: «Servono calma, tempo e poca pressione. Vi dico questo su Nico...»

Calciomercato Inter, Fabregas non usa giri di parole, ecco cosa ha detto l’allenatore del Como, dall’obiettivo dell’Inter alla lotta scudetto, le sue dichiarazioni

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, nella giornata di oggi è intervenuto all’evento 20° Torneo Amici dei Bambini a Sesto San Giovanni. Nel corso dell’evento l’allenatore spagnolo ha affrontato alcuni temi come quello della lotta scudetto, con il Como che affronterà il Napoli nella prossima giornata, ed ha parlato anche di Nico Paz, obiettivo del calciomercato dell’Inter. A seguire le parole.

SUL NAPOLI – «Se può vincere lo scudetto? Certo, possono vincere per la qualità che hanno tutti, dai giocatori singoli all’allenatore, so quanto forte fa lavorare la squadra Conte. Proveremo a giocarci le nostre carte con aggressività e creare situazioni pericolose per il Napoli».

THEO HERNANDEZ – «Se l’esterno del Milan è stato vicino? Non lo so. È una cosa che ha detto il presidente, è una cosa sua. Non avevo niente da fare in questo senso. Ma se l’ha detto il presidente sicuramente sarà la verità».

NICO PAZ – «Mi aspetto continui a crescere, è la sua prima stagione da professionista e ha voglia di migliorare e crescere»

NICO PAZ PRONTO PER UNA BIG – «Non lo so, si deve andare con calma, per me diventerà un giocatore speciale, ma ha strada da fare e non si deve andare troppo veloce nel calcio. Serve la strada giusta per crescere, ha fatto solo una stagione in Serie A. Servono calma, tempo e poca pressione»