Fabregas dopo Como Atalanta: «Rigore sbagliato da Nico Paz? L’errore fa parte del gioco. Se dico che preferivo giocare 11 contro 11…»

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato oggi in campionato contro l’Atalanta

Intervenuto nel corso del postpartita di Como Atalanta, il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha commentato così il pareggio per 0 a 0 ottenuto nel 23° turno di Serie A 2025/26.

PAROLE – «L’importante è mandare un messaggio d’incoraggiamento ai ragazzi giovani. L’errore fa parte del gioco, fa male e deve fare male, fa parte del percorso. Siamo con Nico e con tutti i ragazzi che hanno il coraggio di andare a fare la differenza. Se dico che preferivo giocare 11 contro 11 suona male, oggi la palla non è voluta entrare. Non succede spesso di creare tanto e non finalizzare, fa parte del calcio e bisogna fare i complimenti all’Atalanta. Si può parlare di sfortuna ma sicuramente possiamo fare anche di più, rimane il dispiacere ma sono sempre positivo, bisogna alzare la testa e pensare alla prossima. Quest’anno l’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso pensando partita dopo partita. In 11 giorni giochiamo 4 partite importantissime, dovremmo saperle gestire, ora pensiamo a riposare analizzando dove possiamo crescere e migliorare».

