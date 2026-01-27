Fabregas esulta dopo Fiorentina Como: «Contento sia tornato Morata. Noi come l’Atalanta di Gasperini? Rispondo così». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita di Fiorentina Como, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha commentato così l’importante successo agli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

ANALISI – «Noi vogliamo lavorare partita per partita. Oggi siamo entrati in campo dopo qualche minuto, dobbiamo fare di più a questi livelli. Quando sei allenatore non hai spesso momenti felici, quando perdi stai male e quando vinci pensi subito alla prossima gara. So che il mio tipo di calcio è pesante ma i ragazzi mi regalano sempre soddisfazioni. Sono contento e vogliamo fare ancora meglio»

PARALLELISMO CON L’ATALANTA? – «Non lo so, io alleno da pochi anni, Gasperini è un veterano. Siamo partiti dalla Serie B e abbiamo fatto solo un anno di quello che abbiamo in mente. Siamo solo all’inizio, qui al Como vogliamo fare bene le cose».

SU MORATA E SULL’INFORTUNIO DI DOUVIKAS – «Morata? Ci servono tutti i giocatori, sono contento che sia tornato. Infortunio Douvikas? Si è girata la caviglia, non sembra molto grave ma aspettiamo domani».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet