Fabregas nel pre partita di Como Sassuolo: «Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. Per essere lì davanti dobbiamo avere questa cosa»

Fàbregas ha parlato in vista della sfida Como Sassuolo, sottolineando l’importanza della continuità e della mentalità della sua squadra

A pochi giorni dalla straordinaria vittoria per 1-5 sul campo del Torino, il Como di Cesc Fàbregas si prepara a scendere in campo contro il Sassuolo per la tredicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di ottenere l’undicesimo risultato utile consecutivo in tutte le competizioni. In conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha commentato vari aspetti della sua squadra e della preparazione alla partita.

IL RAPPORTO CON GROSSO – «Non abbiamo avuto la fortuna di parlare molto. Però un giorno mi piacerebbe perché è un allenatore giovane e con belle idee».

LA CONTINUITÀ E LA MENTALITÀ DEL GRUPPO – «Quando si lavora bene, il risultato arriva. Adesso è una questione di continuità, di mentalità. Un segnale di una buona squadra è quando si gioca bene, la partita dopo si gioca bene. Una squadra che fa molto bene una volta, la successiva così così, l’altra torna a fare bene e l’altra male, merita una media-bassa classifica. Se vogliamo essere là davanti e fare una stagione importante, dobbiamo avere quella continuità. Loro devono capirlo velocemente. Siamo una squadra giovane ma è tutto dentro la testa e volerlo sempre di più».

LA MENTALITÀ E IL GIOCO OFFENSIVO – «Ho fatto vedere ai ragazzi quello che abbiamo creato a Torino. È questa la squadra che vogliamo essere, mi voglio riconoscere in questa mentalità e in questo tipo di gioco offensivo, sempre con un’attenzione importante alla fase difensiva. Noi dobbiamo essere liberi di testa. Giochiamo in casa, la gente si vuole divertire e vuole vedere una squadra che gioca un calcio propositivo. È questo quello che proviamo a fare».