 Facundo González Juventus, offerta in arrivo dall’Al-Wasl
Connect with us

Juventus News

Facundo González Juventus, offerta in arrivo dall’Al-Wasl: il profilo e le ultime stagioni

Avatar di Redazione

Published

1 minuto ago

on

By

Facundo Gonzalez

Facundo González Juventus, il difensore centrale uruguagio potrebbe presto lasciare i bianconeri: ecco l’ultima grande offerta

Sarebbe in arrivo un’offerta dall’Al-Wasl per Facundo González, centrale uruguaiano attualmente sotto contratto con la Juventus. Vediamo il suo percorso recente, senza aggiungere elementi non verificati.

Facundo González, classe 2003 e originario di Montevideo, ha iniziato la propria formazione calcistica in Uruguay, per poi proseguire in Spagna, nelle giovanili di Vista Alegre, Espanyol e Valencia. Nell’agosto 2023 diventa ufficialmente un giocatore della Juventus, firmando un contratto triennale.

Per trovare spazio e accumulare esperienza, viene subito girato in prestito alla Sampdoria, in Serie B, dove nella stagione 2023/24 colleziona 29 presenze e realizza 2 gol. L’estate successiva, nell’agosto 2024, parte per una nuova avventura: passa al Feyenoord con la formula del prestito e diritto di riscatto, operazione valutata intorno ai 6 milioni di euro.

Con il club olandese disputa l’Eredivisie e partecipa anche alla Champions League, totalizzando circa 10 presenze nella stagione 2024/25.

Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Wasl, formazione degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe messo sul tavolo una proposta per assicurarsi le sue prestazioni. Non sono ancora trapelati dettagli ufficiali sui termini dell’offerta o sulla posizione del giocatore e della Juventus.

Related Topics:

Milan News

Calciomercato Milan, Vlahovic sfuma del tutto? La pista rossonera si raffredda per il serbo

Avatar di Redazione

Published

21 minuti ago

on

15 Agosto 2025

By

vlahovic
Continue Reading

Juventus News

Sancho Juve, dettata al condizione per il colpo: passa tutto dal futuro di quel bianconero

Avatar di Redazione

Published

10 ore ago

on

14 Agosto 2025

By

Sancho
Continue Reading