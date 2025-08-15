Facundo González Juventus, offerta in arrivo dall’Al-Wasl: il profilo e le ultime stagioni

Facundo González Juventus, il difensore centrale uruguagio potrebbe presto lasciare i bianconeri: ecco l’ultima grande offerta

Sarebbe in arrivo un’offerta dall’Al-Wasl per Facundo González, centrale uruguaiano attualmente sotto contratto con la Juventus. Vediamo il suo percorso recente, senza aggiungere elementi non verificati.

Facundo González, classe 2003 e originario di Montevideo, ha iniziato la propria formazione calcistica in Uruguay, per poi proseguire in Spagna, nelle giovanili di Vista Alegre, Espanyol e Valencia. Nell’agosto 2023 diventa ufficialmente un giocatore della Juventus, firmando un contratto triennale.

Per trovare spazio e accumulare esperienza, viene subito girato in prestito alla Sampdoria, in Serie B, dove nella stagione 2023/24 colleziona 29 presenze e realizza 2 gol. L’estate successiva, nell’agosto 2024, parte per una nuova avventura: passa al Feyenoord con la formula del prestito e diritto di riscatto, operazione valutata intorno ai 6 milioni di euro.

Con il club olandese disputa l’Eredivisie e partecipa anche alla Champions League, totalizzando circa 10 presenze nella stagione 2024/25.

Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Wasl, formazione degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe messo sul tavolo una proposta per assicurarsi le sue prestazioni. Non sono ancora trapelati dettagli ufficiali sui termini dell’offerta o sulla posizione del giocatore e della Juventus.