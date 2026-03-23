Hanno Detto
Falcone svela: «Il mio sogno della vita è giocare per la Roma, ma me lo devo meritare col Lecce. Nazionale? Mai contattato da nessuno»
Il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata contro la Roma in campionato: le sue parole
Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con la Roma, il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, ha parlato anche di Nazionale e di sogni per il suo futuro.
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PRESTAZIONE – «Prima cosa: belli, bravi, grandi ragazzi… ok, ma zero punti. Devi fare punti anche contro le big e ora potevamo farlo. La Roma non era al meglio, c’è amarezza. Continuiamo a dire di ripartire dalla prestazione, ma servono punti. Sul gol si poteva fare meglio. Quando manchi nei dettagli, le grandi squadre ti puniscono».
NAZIONALE – «Mai stato contattato da niente e da nessuno, neanche una presunta cena. Non ne faccio un dramma, mi va bene: sono focalizzato sul Lecce. Se potevo fare scelte diverse? Forse sì, ma io ho il mio percorso: sono arrivato in Serie A a 27 anni e per me è tanta roba esserci ancora. Forse, Gattuso ha preferito questa cosa: Meret merita di essere lì. Non faccio un dramma, ma mi sarebbe piaciuto andarci».
EMOZIONE CON LA ROMA – «Ieri ero tranquillo, pensavo di aver superato l’emozione. Oggi invece avevo lo stomaco chiuso, in questo stadio avrò sempre un sentimento particolare. Darò però sempre una mano alla squadra. I tifosi leccesi sanno la mia fede, ma ogni volta mi augurano di esaudire il mio sogno. C’è e ci sarà, per me il sogno della vita è giocare per la Roma: me lo devo meritare con la maglia del Lecce».