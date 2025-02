FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 25a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

BOLOGNA – TORINO

venerdì 14 febbraio, ore 20.45

Il Bologna, protagonista di una stagione molto positiva, cercherà la sua 12 vittoria in campionato contro un Torino reduce da sette risultati utili consecutivi, ma che ha conquistato solo in un’occasione l’intero bottino di punti. Favorita la squadra di Italiano.

Bologna

La concorrenza impone a Miranda di alzare ulteriormente il suo livello.

Torino

Partito alla grande, ora Coco deve ritrovare fiducia. Ci crediamo.

ATALANTA – CAGLIARI

sabato 15 febbraio, ore 15.00

Brutta serata in Belgio per l’Atalanta, necessario ritrovare una brillantezza che in questa parte di stagione sta venendo un po’ a mancare (solo 3 vittorie nel 2025). Il Cagliari però, carico dopo i 3 punti ottenuti la giornata precedente, sogna di rovinarle i piani.

Atalanta

Pasalic ha segnato in coppa, ora servono bonus in campionato.

Cagliari

Piccoli è in forma e per lui questa è una gara speciale.

LAZIO – NAPOLI

sabato 15 febbraio, ore 18.00

Sfida nelle zone alte tra la Lazio in buona forma nelle ultime uscite (3 vittorie su 4 gare) e il Napoli ancora primo nonostante i due precedenti pareggi abbiano un po’ rallentato la cavalcata degli uomini di Conte. Ci sarà grande equilibrio in campo.

Lazio

Troppo in forma, Castellanos è da schierare senza pensarci.

Napoli

Chi approfitterà del buco lasciato da Neres? Raspadori ha una grossa chance.

MILAN – VERONA

sabato 15 febbraio, ore 20.45

Il Milan insiste con una stagione fatta di alti e bassi, e dopo la prestazione poco convincente contro il Feyenoord incontra il Verona che ha subito una brutta sconfitta nel precedente turno. Rossoneri super favoriti.

Milan

Probabile occasione per Thiaw, puntiamoci.

Verona

Ai margini nell’ultimo mese, Lazovic farà di tutto per tornare quello di inizio stagione.

FIORENTINA – COMO

domenica 16 febbraio, ore 12.30

La Fiorentina è tornata a perdere, seppur di misura, in trasferta contro l’Inter dopo 3 vittorie consecutive di grande spessore. Domenica ospiterà il Como deluso e arrabbiato dopo la sconfitta per mano della Juve. Gara con alto tasso tecnico.

Fiorentina

Kean squalificato, Beltran saprà farne le veci.

Como

Occhio al fresco ex Ikonè!

MONZA – LECCE

domenica 16 febbraio, ore 15.00

Il Monza tenta il tutto per tutto con il ritorno in panchina di Nesta, ma la classifica lo condanna all’ultimissimo posto e non ci sono alibi. Il Lecce invece si è portato a 4 punti dalla zona retrocessione e vorrebbe allargare ancora la forbice.

Monza

Sensi si è rivisto tra i marcatori, riserviamogli un posto.

Lecce

Helgason potrebbe rivelarsi una risorsa importante.

UDINESE – EMPOLI

domenica 16 febbraio, ore 15.00

Recente impresa dell’Udinese che ha fermato sull’1 a 1 il Napoli al Maradona e ora aspetta l’Empoli, a secco di vittorie da 9 partite, per provare a ottenere il terzo risultato utile consecutivo. Bianconeri ampiamente preferiti nei pronostici.

Udinese

Sava è un bel nome per questa giornata.

Empoli

Intriga la scommessa Kovalenko, ma solo per i più coraggiosi.

PARMA – ROMA

domenica 16 febbraio, ore 18.00

E’ un Parma in caduta libera con un solo punto nelle ultime 5 giornate. La classifica è preoccupante come anche il dato dei gol subiti (seconda peggior difesa). Tenterà di approfittarne la Roma, che zoppica nelle coppe, ma che in campionato ha una bella marcia.

Parma

Da troppe giornate non è più lui, ma per salvarsi va ritrovato presto il miglior Man.

Roma

Probabilmente mancherà Dybala: occasionissima per Soulé.

JUVENTUS – INTER

domenica 16 febbraio, ore 20.45

La Juventus con il 2 a 1 in Champions ai danni del PSV ha trovato per la prima volta in stagione la terza vittoria di fila. Per la quarta però c’è un ostacolo enorme e si chiama Inter, la quale vede da vicinissimo la vetta del campionato. Classico derby d’Italia aperto a ogni esito.

Juventus

E se Koopmeiners si sbloccasse proprio nella partita più sentita?

Inter

La mente torna alla doppietta dell’andata… dentro Zielinski.

GENOA – VENEZIA

lunedì 17 febbraio, ore 20.45

E’ a Marassi che il Genoa sta costruendo la sua salvezza. Vittorioso nei due precedenti incontri, entrambi scontri diretti, punta alla tripletta battendo un Venezia che in trasferta non è mai andato oltre il pareggio in questo campionato.

Genoa

Appena tornato e già assist contro il Toro… Messias, ci eri mancato!

Venezia

Perez ha qualità e sembra avere subito conquistato il posto.