FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 37a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

GENOA – ATALANTA

sabato 17 maggio, ore 20.45

Nessuna delle due ha più qualcosa da chiedere a questo torneo: l’Atalanta si è regalata l’accesso alla prossima Champions, il Genoa alla prossima Serie A.

Genoa

Vasquez ha confermato di essere una certezza contro chiunque.

Atalanta

Ruggeri cercherà minuti in queste ultime uscite.

CAGLIARI – VENEZIA

domenica 18 maggio, ore 20.45

A Cagliari gradirebbero chiudere la stagione con una vittoria casalinga per festeggiare la salvezza nel migliore dei modi. Ma il Venezia, ora che ha il muso oltre la zona B, sarà contrario.

Cagliari

Potrebbe rientrare tra i titolari: lasciamo uno spazio per Mina.

Venezia

L’eroe Candè è senza dubbio da riproporre.

FIORENTINA – BOLOGNA

domenica 18 maggio, ore 20.45

Dopo questa gara la Fiorentina saprà se può permettersi di sperare ancora per un posto in Europa oppure no. Stessa cosa per il Bologna che però ha una coppa storica in più in bacheca.

Fiorentina

Colpani deve far ricredere un po’ tutti e ha solo un paio di partite a disposizione…

Bologna

Ndoye sarà gasatissimo, sfruttiamolo.

INTER – LAZIO

domenica 18 maggio, ore 20.45

Se un misero punticino separa l’Inter dal Napoli in classifica, la Lazio addirittura ha solo la differenza reti che la condanna al quinto posto dietro la Juve.

Inter

Arnautovic quando è chiamato a dare un contributo significativo difficilmente delude.

Lazio

Ex e pure in forma: dentro Vecino.

JUVENTUS – UDINESE

domenica 18 maggio, ore 20.45

La Juventus non sta tenendo un ritmo altissimo ma nonostante ciò può mantenere un minimo vantaggio sulle altre pretendenti al quarto posto, Udinese permettendo.

Juventus

Rientra Yildiz che ha certamente imparato la lezione.

Udinese

Prestazione opaca contro il Monza, Lovric vorrà chiudere la stagione in ben altro modo.

LECCE – TORINO

domenica 18 maggio, ore 20.45

La classifica del Lecce dice 18esimo posto: situazione allarmante a sole due giornate dalla fine. Il Torino, con una sola vittoria nelle ultime 7 giornate, sembra aver perso un po’ di mordente.

Lecce

Falcone potrebbe essere l’uomo decisivo di questa sfida.

Torino

Ci aveva abituato benissimo, a Elmas non è passato il vizio del bonus.

MONZA – EMPOLI

domenica 18 maggio, ore 20.45

Il Monza cercherà di fornire una degna prestazione contro un Empoli abbastanza disperato e in pienissima lotta per non fare la stessa fine dei colleghi.

Monza

Tante defezioni in attacco, Keità non avrà concorrenza.

Empoli

Buona stagione per Viti ma manca il primo gol…

PARMA – NAPOLI

domenica 18 maggio, ore 20.45

Il Parma cercherà in qualche modo di contrastare la furia azzurra: dopo il brutto passo falso contro il Genoa serve una reazione da campioni d’Italia.

Parma

Occasione per l’affidabile Balogh.

Napoli

Gilmour non ha trovato finora il primo gol italiano, questa è una buona chance.

ROMA – MILAN

domenica 18 maggio, ore 20.45

La Roma avrà ancora qualcosa da dire fino all’ultima giornata: la sconfitta contro l’Atalanta ha fatto malissimo, il Milan è avvisato.

Roma

Nella sfida per il miglior portiere del campionato potrebbe spuntarla Svilar.

Milan

Rebus in attacco, noi scommettiamo su Abraham, ex di turno.

VERONA – COMO

domenica 18 maggio, ore 20.45

Il Verona, tra le squadre con la peggior difesa del campionato, se la vedrà contro il Como, la più in forma in assoluto del campionato, a caccia della settima vittoria di fila.

Verona

Serdar non disdegna gli inserimenti da bonus.

Como

In ballottaggio ma prezioso anche a gara in corso, puntiamo su Valle.