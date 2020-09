Andrea Favilli, attaccante del Verona, ha segnato al 57′ il suo primo gol in Serie A nel match contro l’Udinese

Andrea Favilli, attaccante attualmente in forza al Verona, ha segnato il suo primo gol in Serie A al 57′ del match contro l’Udinese.

Il giocatore ex Genoa è andato finalmente a segno nel corso della sua ventisettesima presenza in Serie A. Nelle altre ventisei presenze Favilli non aveva mai realizzato un gol: ora spera di essersi finalmente sbloccato dopo un lungo digiuno.