Fazio guarito dal Coronavirus: a disposizione per Napoli-Roma

Federico Fazio è tornato negativo al Coronavirus. Il difensore giallorosso non parte per la Romania ma è a disposizione per la Serie A

Comincia a rientrare l’emergenza in difesa della Roma, ma non per la gara di domani sera contro il Cluj. Come riporta Sky Sport, Federico Fazio è guarito dal Coronavirus.

Il difensore argentino sarà oggi a Trigoria ma non partira con i compagni per la trasferta di Europa League in Romania. Fazio però sarà a disposizione di Fonseca per Napoli-Roma.