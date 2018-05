Federico Fazio non è contento dopo la vittoria della Roma sul Liverpool, un successo che elimina i giallorossi dalla Champions League. Nel mirino c’è l’arbitro

La Roma vince contro il Liverpool ma nel computo totale finisce sette a sei per i Reds. In finale di Champions League vanno Momo Salah e compagni, mentre Federico Fazio e i suoi vedranno Liverpool-Real Madrid in tv. E pensare che la semifinale avrebbe potuto finire in modo differente. Per i romanisti i rimpianti solo grandissimi per via delle decisioni dell’arbitro Skomina nella semifinale di ritorno, in particolar modo per il colpo di mano di Alexander Arnold che poteva valere rigore e rosso a mezz’ora dalla fine.

Federico Fazio va a rimpolpare la schiera dei delusi, specialmente per quanto concerne i fischi dell’arbitro Skomina. «Non ci dobbiamo accontentare, ci dobbiamo arrivare anche l’anno prossimo imparando dagli errori. Il punto di partenza è trovare continuità dopo quello che abbiamo fatto» ha rivelato il difensore nel post partita, prima di chiudere con le polemiche arbitrali: «Oggi c’erano due rigori clamorosi per noi, l’ho visto dal campo e sarebbe cambiata la partita. Anche dare solamente tre minuti di recupero mi ha sorpreso, ma va bene. Alziamo la testa e continuiamo».