Fazzini verso l’addio alla Fiorentina? Il centrocampista è stato offerto alla Lazio: occhio all’intreccio con Fabbian. Le ultimissime

Il calciomercato di riparazione entra nella sua fase più calda e la Fiorentina, determinata a lasciarsi alle spalle un girone d’andata decisamente al di sotto delle aspettative, si conferma una delle società più attive della Serie A. Se l’acquisto di Manor Solomon, funambolico esterno offensivo israeliano, ha già prodotto risultati tangibili con l’assist decisivo per il centravanti Moise Kean nella recente vittoria contro la Cremonese, l’attenzione della dirigenza gigliata si sposta ora prepotentemente sulle operazioni in uscita per sfoltire la rosa.

Al centro delle discussioni c’è il futuro di Jacopo Fazzini, giovane centrocampista che ha faticato a trovare continuità tattica e minutaggio nel sistema di gioco toscano. Secondo quanto ricostruito dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il profilo del classe 2003 è stato proposto nelle ultime ore a diverse piazze importanti, tra cui la Lazio e il Bologna. Sebbene il giocatore non sembri intenzionato a chiudere la sua avventura a Firenze dopo pochi mesi, le dinamiche del mercato potrebbero imporre un cambio di maglia immediato. Qui si innesca un interessante effetto domino che coinvolge anche il passato dell’Inter. La compagine rossoblù, guidata dal tecnico Vincenzo Italiano, valuterebbe concretamente l’innesto di Fazzini solo in caso di partenza di Giovanni Fabbian.

Il talentuoso incursore, prodotto d’élite del settore giovanile della Beneamata, è finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di rinforzi di qualità in mediana. Tuttavia, Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti, avrebbe indicato il possente Ruben Loftus-Cheek come prima scelta assoluta, relegando l’ex gioiello nerazzurro al ruolo di alternativa di lusso. A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione di Tommaso Baldanzi: il trequartista della Roma è un obiettivo concreto della Fiorentina e del Verona, ma il club capitolino ha congelato ogni cessione in assenza di nuovi innesti, bloccando di fatto le strategie delle pretendenti. Si prospettano giorni frenetici per definire questo complesso puzzle di centrocampo.