Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa per gennaio! Ecco il rinforzo per Vanoli, oggi sarà in città per le visite

Calciomercato Fiorentina, arriva il colpo a sorpresa di gennaio: il rinforzo per Vanoli atteso oggi in città per le visite

Manor Solomon è ormai a un passo dalla Fiorentina. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, l’esterno offensivo israeliano è destinato a diventare un nuovo giocatore viola. Il suo arrivo a Firenze è previsto per la tarda mattinata di domani, venerdì 2 gennaio, quando sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto.

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con opzione di riscatto, soluzione scelta dalla Fiorentina per inserirlo gradualmente nel progetto tecnico. Una volta completati gli esami e la parte burocratica, l’operazione potrà essere ufficializzata dal club.

Solomon, portato a Londra nel 2023 da Fabio Paratici – che a sua volta è atteso a Firenze – ha trascorso la prima parte della stagione al Villarreal, sempre in prestito. L’accordo con il club spagnolo verrà risolto anticipatamente, permettendo così all’esterno classe 1999 di iniziare la sua nuova avventura in maglia viola.

