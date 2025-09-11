Felipe Melo polemico: «Addio Fiorentina? Vi svelo cosa mi disse Corvino per farmi andare via» - Calcio News 24

Felipe Melo: «Amo la Fiorentina, Firenze è nel mio cuore. Ma anche l’Inter è casa»

L’ex centrocampista brasiliano Felipe Melo, che ha lasciato un segno indelebile nella Fiorentina, è tornato a parlare del suo passato italiano in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Oggi, lontano dai riflettori della Serie A, Felipe Melo continua a seguire con passione il calcio italiano: «Mi tengo sempre aggiornato, guardo le partite, prendo appunti e studio. L’Italia mi è rimasta nel cuore».

Felipe Melo ha raccontato anche un curioso retroscena legato al suo trasferimento nel 2009. «È vero che l’Inter mi voleva già allora, ma alla fine andai alla Juventus. Ricordo che Pantaleo Corvino mi disse chiaramente: “O vai a Torino o vai a Torino. Non hai alternative”. Alla fine, i bianconeri pagarono la clausola da 25 milioni e inserirono Marchionni nell’affare». Quell’addio improvviso alla Fiorentina non fu ben digerito dai tifosi viola: «Firenze non la prese bene, mi contestò molto. Ma io ho sempre portato rispetto. Lì è nata la mia prima figlia, ho vissuto momenti bellissimi, e ho amato lo stadio Franchi come pochi altri posti al mondo».

Nonostante le polemiche dell’epoca, Felipe Melo conserva un legame speciale con la Fiorentina: «Se oggi devo scegliere le due squadre italiane a cui tengo di più, dico senza dubbio la Viola e, ovviamente, l’Inter. Sono le due esperienze che più mi hanno segnato, anche se in modo diverso».

Durante il suo periodo a Firenze, Felipe Melo si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della Serie A, un mix di tecnica, grinta e carisma che ancora oggi i tifosi viola ricordano con affetto e un pizzico di nostalgia. Il suo passaggio alla Juventus fu visto come un tradimento, ma il brasiliano non ha mai nascosto il suo attaccamento alla maglia viola: «Alla Fiorentina devo tanto. È stata la mia porta d’ingresso nel grande calcio europeo. Senza Firenze, forse la mia carriera avrebbe preso un’altra direzione».

Felipe Melo oggi guarda con attenzione anche all’attuale progetto Fiorentina, tra ambizioni europee e nuove sfide. E se il passato non si cancella, l’amore per la Viola resta una costante nella vita del guerriero brasiliano.