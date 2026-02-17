Calcio Estero
Fenerbahce, operazione riuscita per Álvarez e Mondiale 2026 al sicuro: ecco perché
Fenerbahce, operazione riuscita per Álvarez e Mondiale 2026 al sicuro: ecco perché. Le condizioni del difensore messicano
Arrivano rassicurazioni importanti dall’infermeria del Fenerbahçe. Edson Álvarez, roccioso difensore e centrocampista della Nazionale messicana, si è sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. A confermare l’esito positivo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social. C’è grande sollievo per il classe 1997: l’operazione, infatti, non comprometterà la sua partecipazione alla prossima Coppa del Mondo 2026. Il giocatore degli Gialloblù di Istanbul è ora totalmente focalizzato sul percorso di riabilitazione per tornare a disposizione del club turco nel minor tempo possibile.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
🚨🇲🇽 Edson Álvarez had successful surgery.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026
World Cup not in danger for the Mexican player, full focus on recovery to be back with Fenerbahçe as soon as possible. pic.twitter.com/aSjgE4gZTn
PAROLE – «🚨🇲🇽Edson Álvarez è stato operato con successo. Il giocatore messicano non rischia la Coppa del Mondo, ora è concentrato solo sulla convalescenza per tornare al Fenerbahçe il prima possibile».
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: «La simulazione offende il calcio e il professionista. Se convocherei Bastoni in Nazionale…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26 Luciano Spalletti...