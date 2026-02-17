Fenerbahce, operazione riuscita per Álvarez e Mondiale 2026 al sicuro: ecco perché. Le condizioni del difensore messicano

Arrivano rassicurazioni importanti dall’infermeria del Fenerbahçe. Edson Álvarez, roccioso difensore e centrocampista della Nazionale messicana, si è sottoposto a un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. A confermare l’esito positivo è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social. C’è grande sollievo per il classe 1997: l’operazione, infatti, non comprometterà la sua partecipazione alla prossima Coppa del Mondo 2026. Il giocatore degli Gialloblù di Istanbul è ora totalmente focalizzato sul percorso di riabilitazione per tornare a disposizione del club turco nel minor tempo possibile.

🚨🇲🇽 Edson Álvarez had successful surgery.



World Cup not in danger for the Mexican player, full focus on recovery to be back with Fenerbahçe as soon as possible. pic.twitter.com/aSjgE4gZTn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

PAROLE – «🚨🇲🇽Edson Álvarez è stato operato con successo. Il giocatore messicano non rischia la Coppa del Mondo, ora è concentrato solo sulla convalescenza per tornare al Fenerbahçe il prima possibile».