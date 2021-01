FIGC contro Report: «Coverciano non è un centro di business» – FOTO

La Figc risponde a Report, che ha portato avanti un’inchiesta su delle presunte controversie con il comune di Firenze per Coverciano

Nella puntata odierna di Report si è parlato della cosiddetta inchiesta “tassa azzurra”, per la quale la Figc non avrebbe pagato l’Imu al Comune di Firenze dal 2007 per una cifra di circa un milione di euro per il centro di Coverciano. La Figc ha risposto con un tweet:

«Il Centro Tecnico Federale di Coverciano non è un centro di business: è la Casa delle Nazionali, la sede della formazione per allenatori, dirigenti e arbitri, nonché luogo di cultura col Museo del Calcio Italiano».