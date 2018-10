Michele Uva, Federcalcio sospende il direttore generale

Figc, il direttore generale Michele Uva è stato sospeso dalla Federcalcio: «Dobbiamo fare valutazioni sulle posizioni di vertice»

Svolta in Figc: come riporta l’Ansa, la Federcalcio ha appena sospeso il direttore generale Michele Uva. Una svolta impressa dal neopresidente Gabriele Gravina, che secondo l’agenzia ha recapitato una lettera dai legali della Federazione: «Dobbiamo fare valutazioni sulle posizioni di vertice», questa la posizione assunta nei confronti del dirigente in carica dal 2014.

Attesi aggiornamenti sulla posizione di Uva, che è entrato a fare parte della Federazione nel 2009: prima ha guidato la candidatura dell’Italia ai campionati europei del 2016 e poi è diventato direttore del dipartimento “Centro studi, sviluppo e iniziative speciali”. Nel 2014 è stato nominato dg della Figc, mentre nell’aprile del 2017 è divenuto sub commissario della Lega Calcio Serie A, ruolo lasciato per la nomina a vice presidente Uefa.