FIGC, Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo UEFA

Gabriele Gravina è stato eletto nel Comitato Esecutivo della UEFA

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel Comitato Esecutivo della UEFA; il massimo organo decisionale del calcio europeo. Il candidato italiano è risultato il più premiato tra i nove presenti.

Eletti anche Boniek per la Polonia, Dyukov per la Russia, Gill per l’Inghilterra, Koch per la Germania, Nilsson per la Svezia, Spee per l’Olanda e Yardimici per la Turchia.