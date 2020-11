Figo: «In Italia l’età non conta, guardate CR7…» – VIDEO

Luis Figo, ex bandiera del Real Madrid, ha parlato durante il Marca Sport weekend: queste le sue parole su Cristiano Ronaldo

Luis Figo ha parlato durante il Marca Sport weekend dando la sua opinione sui “vecchietti” che giocano nel nostro campionato. Queste le sue parole.

«Non sono sorpreso dalle prestazioni di Cristiano Ronaldo perché è sempre stato un grande professionista. Se gli infortuni lo rispettano continuerà a segnare perché questo è un dono che lui ha. Dal punto di vista della condizione fisica è fortunato. Logicamente l’età si fa sentire sul recupero o sulla velocità ma lui continua a segnare e questa è una qualità unica. Per esperienza personale dico che in Italia l’età è vista in modo di verso dalla Spagna, ma questa non vuole essere una critica. In Spagna se hai 30 o 31 anni e sbagli una partita sei spacciato. In Italia ti valutano per il tuo rendimento, non in base all’età che hai»