Juventus a caccia di esterni, Filipe Luis possibile erede di Alex Sandro

Se la Juventus dovesse cedere Alex Sandro, un possibile sostituto sarebbe Filipe Luis, esterno sinistro dell’Atletico Madrid: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus, dopo l’uscita dalla Champions League, si pone di nuovo il problema del restyling della rosa. Qualche giocatore se ne andrà, per limiti di età o per scelta tecnica, mentre si cercano nomi nuovi. Uno arriva proprio da un profilo internazionale, vale a dire Filipe Luis. Il terzino dell’Atletico Madrid potrebbe essere il sostituto di Alex Sandro, per il quale torna di moda il trasferimento. Sandro è sempre stato in bilico in questa stagione, anche a gennaio si parlava di un addio. Nonostante l’ottima prova di Madrid, l’ex Porto potrebbe andarsene, ha estimatori in Premier League e rappresenterebbe una sostanziosa entrata per la Juve.

L’erede, come detto, può arrivare dalla Liga. Fermo restando che Leonardo Spinazzola approderà alla Juventus alla fine della sua avventura all’Atalanta e che Kwadwo Asamoah saluterà tutti, a sinistra serve un altro colpo. Luis ha trentadue anni, ma un curriculum di tutto rispetto. Al momento è ai box per la frattura del perone e rientrerà giusto in tempo per la prossima stagione. Ha un contratto fino al 2019 con l’Atletico Madrid e un costo inferiore ai dieci milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, Filipe Luis ha l’identikit perfetto per la Juventus.