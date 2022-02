Finale Champions League, Christillin: «Era una decisione inevitabile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Evelina Christillin, membro del comitato esecutivo UEFA, ha commentato la scelta di spostare la finale di Champions League a Parigi

La finale di Champions League è stata spostata a Parigi. Una decisione corretta, come dichiarato dal membro esecutivo UEFA Evelina Christillin.

DICHIARAZIONI – «E’ una decisione giusta e inevitabile. Siamo tutti colpiti da questa situazione, la Uefa ha specificato di essere un organismo sportivo non politico, che pero’ ha una voce che vuole e deve esprimere. E questo, tra l’altro, è stato deciso sia per ragioni di sicurezza sia di opportunità di non disputare piu’ partite ne’ nazionali ne’ di club, ne’ in Russia ne’ in Ucraina».