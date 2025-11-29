Dove vedere finale Copa Libertadores Palmeiras-Flamengo in tv e streaming gratis

Tra le partite di oggi in giro per il mondo una segnalazione a parte la merita Palmeiras-Flamengo, finale di Copa Libertadores. A Lima va in scena un confronto tutto brasiliano che assegnerà il trofeo più prestigioso del continente.

L’ultimo atto della Copa Libertadores si disputa all’Estadio Nacional di Lima, con fischio d’inizio alle 22:00 (ora italiana). La direzione di gara è affidata all’argentino Dario Humberto Herrera. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere la finale di Copa Libertadores in streaming gratis.

Palmeiras-Flamengo: dove vederla in streaming gratis

La partita sarà visibile gratuitamente tramite Como TV: basterà utilizzare una smart TV connessa a Internet — mediante rete cablata, Wi-Fi, Chromecast, Firefox oppure tramite console — per accedere alla diretta senza alcun costo.

Per chi preferisce seguire il match online, è possibile assistere allo streaming anche da browser o dispositivo mobile collegandosi al sito ufficiale di Como TV o installando l’app. Anche in questo caso, l’accesso è completamente gratuito.

La finale di Copa Libertadores: una sfida dal grande fascino e dal peso storico

La Copa Libertadores, nata nel 1960, rappresenta il vertice del calcio per club in Sudamerica. I detentori del titolo sono i brasiliani del Botafogo, trionfatori nell’edizione 2024 allo stadio Monumental di Buenos Aires.

Quella di oggi è una finale dal sapore particolare: Palmeiras e Flamengo si affrontano per aggiungere la quarta Libertadores alla propria bacheca. L’incontro porta con sé anche numerosi legami con il calcio italiano, grazie alla presenza di diversi ex protagonisti della Serie A: tra loro Danilo, Alex Sandro, Emerson Royal, Gustavo Gómez, Jorginho, Felipe Anderson e Pulgar.

I precedenti complessivi fra le due squadre parlano di un sostanziale equilibrio: in 113 confronti, il Palmeiras ha ottenuto 40 successi, il Flamengo 39, mentre 34 sfide sono terminate in parità. Qualunque sarà l’esito, per il Brasile si tratta comunque di un momento storico: il Paese raggiungerà l’Argentina in testa all’albo d’oro con 26 vittorie complessive.

Probabili formazioni di Palmeiras-Flamengo

Il Palmeiras, guidato da Abel Ferreira, arriva all’ultimo atto dopo una spettacolare rimonta contro l’LDU Quito: il 4-0 casalingo ha ribaltato la sconfitta per 3-0 dell’andata. Per la finale mancheranno gli infortunati Lucas Evangelista e Paulinho, mentre in difesa è atteso l’ex milanista Gustavo Gómez e sulla trequarti l’ex Lazio Felipe Anderson.

Il Flamengo di Filipe Luís ha invece superato il Racing grazie a un successo di misura nel match di ritorno. Non saranno della partita Allan, Pedro, Vina e lo squalificato Plata. In difesa spazio a Emerson Royal e agli ex juventini Danilo e Alex Sandro, mentre in mezzo al campo agiranno Pulgar e Jorginho, entrambi con trascorsi importanti in Serie A.

PALMEIRAS (4-4-2): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez; Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga; Flaco Lopez, Vitor Roque. All. Abel Ferreira.

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta; Luiz Araujo, Bruno Henrique, Samuel Lino. All. Filipe Luis