Copa Libertadores, un italiano in finale! Il Flamengo di Felipe Luis stacca il pass dopo lo 0-0 contro gli argentini del Racing, nonostante l’inferiorità numerica

Copa Libertadores, al Racing non basta la spinta del Cilindro: lo 0-0 premia i brasiliani, che grazie al successo dell’andata volano a Lima

Missione compiuta per il Flamengo di Jorginho. La squadra di Filipe Luís, piena di giocatori ex Serie A come Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Danilo e Emerson Royal, conquista la finale della Copa Libertadores dopo lo 0-0 sul campo del Racing, risultato sufficiente a capitalizzare l’1-0 ottenuto al Maracanã grazie al gol di Jorge Carrascal.

In un Cilindro de Avellaneda gremito e infuocato, il Mengão ha mostrato personalità, maturità tattica e una gestione impeccabile della pressione, andando oltre gli imprevisti, come l’espulsione di Plata in avvio di ripresa e l’infortunio dell’italiano (Jorginho), regalando al popolo rossonero un’altra notte da ricordare.

Il primo tempo ha visto un Flamengo dominante nel possesso palla e capace di creare diverse occasioni da rete. Gonzalo Plata, mobile e imprevedibile, ha messo in difficoltà la difesa argentina, supportato da un trio di qualità composto da Carrascal, De Arrascaeta e Luiz Araújo. Le parate di Cambeses, portiere del Racing, hanno però tenuto vive le speranze locali, con un intervento prodigioso su Varela che ha evitato il vantaggio ospite.ù

Il Racing ha risposto con orgoglio: Conechny ha costretto Agustín Rossi a un grande riflesso, ma l’occasione è rimasta isolata. Nella ripresa, la squadra di Gustavo Costas ha tentato l’assalto, chiudendo i brasiliani nella propria metà campo.

Il momento chiave è arrivato al 62’, con l’espulsione diretta di Plata per un colpo a Rojo. Da lì in avanti, il Flamengo ha serrato le linee, rinunciando al fraseggio elegante per puntare tutto sulla compattezza. Filipe Luís, dalla panchina, ha ridisegnato la squadra con intelligenza, inserendo Saúl al 73’ per rinforzare il centrocampo. Anche l’infortunio nel finale di Jorginho non ha incrinato la tenuta mentale del gruppo, che ha saputo soffrire con ordine e determinazione fino al triplice fischio.

Ora il Flamengo si prepara a volare a Lima, dove il sogno continentale è a un passo. L’avversaria sarà la vincente tra Palmeiras e LDU Quito, con i brasiliani di Ferreira chiamati a ribaltare lo 0-3 dell’andata. Per Filipe Luís, alla sua prima stagione da allenatore, la possibilità di scrivere subito una pagina di storia: il Mengão torna a respirare aria di finale e sogna la quarta Libertadores della sua leggenda.

