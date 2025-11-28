Palmeiras Flamengo: il derby brasiliano valido per la finalissima di Libertadores è su Como TV con un prepartita speciale!

Palmeiras Flamengo: il derby brasiliano assegnerà la quarta Copa Libertadores della storia di una delle due squadre su Como TV con un prepartita speciale!

Palmeiras e Flamengo da anni stanno arricchendo il Sud America e il Brasile di talenti. Si sfidano a distanza e dopo quattro anni tornano a giocarsi la finale di Copa Libertadores, che sarà trasmessa in esclusiva da Como TV sabato 29 novembre con un ricco prepartita a partire dalle 19.45.

Dal 2021 a oggi tanto è cambiato, ma qualcosa è rimasto immutato. Abel Ferreira è sempre il tecnico del Verdão e ha già battuto quel Flamengo che quattro anni fa aveva in campo Felipe Luis e ora ce l’ha in panchina.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Ci sono le certezze del Palmeiras, da Gustavo Gómez a Raphael Veiga, e la rinascita di Vitor Roque, che dopo il flop in Europa è tornato in Brasile. Là davanti con José Manuel López sta formando una coppia offensiva di ottimo livello, grazie anche all’esperienza di Felipe Anderson. A proposito di chi è passato dalla Serie A, il Flamengo ha tante vecchie conoscenze del nostro campionato: Alex Sandro, Danilo, Jorginho e Matías Viña.

Il Fla poi si è arricchito anche con l’ex Atletico Saúl. Insomma, Felipe Luis allena una squadra di grande esperienza, dove a brillare è la stella di De Arrascaeta.

La finale di sabato è una parata di stelle, che in Europa hanno già vinto e ora vogliono diventare eroi in patria. In palio non solo il titolo di campioni, ma anche la storia. Palmeiras e Flamengo hanno entrambe in bacheca 3 Copa Libertadores. Nessuna brasiliana ne ha mai vinte 4, ecco allora che il derby verdeoro in finale ha ancora più pepe.

È proprio una finale perfetta e su Como TV, a partire dalle 19.45, ci sarà un ricco prepartita a tappe per analizzare le squadre, i talenti e il cammino di questa competizione, che in Sud America vale più di ogni altra cosa.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV