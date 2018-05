Les Herbiers-Psg, è tutto pronto per la finale di Coppa di Francia: fischio di inizio alle 21.05 allo Stade de France, ecco come vedere la partita in diretta streaming

Les Herbiers-Psg, è tutto pronto per la finale di Coppa di Francia: fischio di inizio alle 21.05 allo Stade de France di Saint Denis, gara diretta dall’arbitro Mikael Lesage. Un match storico per la finale della coppa nazionale, con la formazione di Unai Emery, già matematicamente campione in Ligue 1, che si troverà di fronte la cenerentola della terza divisione del calcio transalpino (National). Davide contro Golia, con la compagine nata nel 1919 che è stata anche fortunata nel suo cammino: nessun avversario di valore affrontato, se non il Lens (Ligue 2).

La sfida Les Herbiers-Psg sarà disponibile in diretta tv e anche in streaming video. La diretta televisiva della sfida valida per la finale di Coppa di Francia sarà disponibile su Fox Sport HD, canale tematico della piattaforma satellitare di Sky (canale 204). Visione disponibile per tutti gli abbonati, ma non solo: la gara sarà fruibile anche in diretta streaming video attraverso i dispositivi mobili (Pc, tablet e smartphone) tramite l’applicazione Sky Go. Non resta che aspettare, la matricola stupirà tutti? Parola al terreno di gioco.

Les Herbiers-Psg, probabili formazioni

LES HERBIERS (4-4-2): Costil; Hery, Fofana, Dequaire, Pagerié; Bongongui, Eickmayer, Flochon, Rocheteau; Dabasse, David.

PSG (4-2-3-1): Areola; Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Berchiche; Lo Celso, Rabiot; Mbappé, Pastore, Draxler; Cavani.

Les Herbiers-Psg, il pronostico

Il pronostico della Finale di Coppa di Francia è chiaramente a favore del PSG: la vittoria nei tempi regolamentari è a 1,02, nella scommessa secca su chi alzerà il trofeo la quota scende addirittura a 1,01. In caso di vittoria del PSG si tratterebbe della quarta Coppa di Francia consecutiva.