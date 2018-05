Arbitro Juventus-Milan, designata la squadra arbitrale per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 9 maggio 2018 allo stadio Olimpico di Roma: tocca a Antonio Damato, al Var Irrati e Vuoto

Arbitro Juventus–Milan: sarà Antonio Damato della sezione di Barletta a dirigere la finale di Coppa Italia 2017/2018, in programma mercoledì 9 maggio 2018 allo stadio Olimpico di Roma. L’AIA, tramite il proprio sito ufficiale, ha ufficializzato la squadra arbitrale per l’attesa sfida tra la formazione di Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso: gli assistenti saranno Di Fiore e Dobosz, mentre il quarto uomo sarà Guida. Al Var, infine, Irrati e Vuoto.

Antonio Damato, arbitro classe 1972 e fischietto FIFA dal 2010, ha diretto fin qui 15 partite in Serie A: 69 ammoniti, 2 espulsi e 8 rigori assegnati. Una apparizione anche in Coppa Italia, la sfida dei quarti di finale tra Lazio e Fiorentina: 3 ammoniti. Un incrocio stagionale con i bianconeri, che ha fatto parecchio discutere: il 2-2 contro l’Atalanta, con il caos legato al gol annullato alla Juve e una gestione del Var che ha lasciato a desiderare. Un precedente stagionale anche con i rossoneri: la vittoria per 0-2 sul Sassuolo dello scorso 5 novembre 2017. Mancano poco più di trenta ore alla sfida dello stadio Olimpico: Juventus-Milan, è tutto pronto per lo spettacolo!