Finale Coppa Italia: novità sul coprifuoco per Atalanta Juventus

Altre novità per quanto riguarda la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus di mercoledì, questa volta sul coprifuoco. Le ultime

Dopo la notizia della presenza dei tifosi per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, secondo quanto riferito da Sky Sport, ci saranno anche novità inerenti al coprifuoco.

Ci sarà infatti una deroga ad hoc per i 4300 tifosi che siederanno sugli spalti del Mapei Stadium per sostenere Atalanta e Juve. Potranno quindi seguire il match fino al fischio finale potendo poi tornare a casa in tranquillità.