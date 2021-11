Finto infortunio per Neymar? «Ballava in un bar a San Paolo»

Neymar avrebbe finto un infortunio prima del match tra Argentina e Brasile: scoppia la polemica

Neymar avrebbe finto un infortunio per saltare il match tra Argentina e Brasile, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Ecco il retroscena svelato dalla trasmissione brasiliana O donos da bola.

RETROSCENA NEYMAR – «Ha ballato in un famoso bar di San Paolo con un cappello da cowboy, se hai un problema agli adduttori non ce la fai».