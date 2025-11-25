Antognoni ricorda la Fiorentina: «Lui si che è stato un grande capitano. Sulla stagione attuale penso che…»

Fiorentina, Antognoni ricorda De Sisti: “Picchio è stato un esempio, un capitano vero”. L’ex bandiera viola ripercorre i suoi anni a Firenze

Durante un evento speciale organizzato da La Nazione per la presentazione del documentario dedicato a Giancarlo De Sisti, una delle figure più amate della storia viola, Giancarlo Antognoni ha condiviso ricordi e riflessioni profonde sul legame che lo univa al celebre “Picchio”. Le sue parole hanno riportato alla memoria alcuni dei momenti più importanti della storia della Fiorentina, intrecciando emozioni personali e riflessioni sul presente del club.

Antognoni ha descritto De Sisti come una presenza fondamentale nella sua crescita, sia umana che sportiva: “Picchio per me è stato un po’ tutto. Da giocatore e da allenatore è stato un esempio assoluto. Quando arrivai alla Fiorentina, ero solo un ragazzo di 18 anni e lui fu capace di darmi una tranquillità che alla mia età non potevo avere”. L’ex capitano viola ha ricordato il carisma e il rispetto che De Sisti incuteva nello spogliatoio: un leader autentico, simbolo di una Fiorentina che ancora oggi resta nel cuore dei tifosi.

Antognoni ha ricordato anche gli anni vissuti con De Sisti in panchina: “Quando l’ho avuto come allenatore abbiamo vissuto stagioni straordinarie, arrivando persino a sfiorare lo scudetto. Mi ha fatto solo bene”. Una parentesi luminosa, sebbene non priva di rimpianti: nella stagione 1983/84, un infortunio costrinse Antognoni a chiudere in anticipo l’annata. “Forse con me fino alla fine la storia sarebbe stata diversa”, ha ammesso.

Riflettendo sull’attuale situazione della Fiorentina, Antognoni ha preferito non entrare nei dettagli, ma ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi: “Non posso parlare della Fiorentina di adesso, ma faccio un grande augurio soprattutto ai tifosi, che non meritano questa classifica”. Parole che mostrano, ancora una volta, quanto forte resti il suo legame con Firenze e con il popolo viola.

