Fiorentina, dal Barcellona ecco Kospo: dalla Cantera a Viola Park con la primavera viola

La Fiorentina pronta ad un colpo di grande prospettiva: arriva dalla Cantera del Barcellona Kospo, difensore classe 2007

La Fiorentina mette a segno un colpo di prospettiva per il futuro: è ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà a Firenze Eman Kospo, difensore centrale classe 2007 in arrivo dal settore giovanile del Barcellona. Il giocatore, 18 anni compiuti a maggio, ha doppio passaporto svizzero e bosniaco, e nelle ultime stagioni è stato uno dei profili più promettenti della cantera blaugrana.

Kospo saluterà la Catalogna dopo due anni e lo farà a sorpresa, almeno per una parte della tifoseria del Barça che ne aveva apprezzato l’esplosione nella stagione appena conclusa. Centrale strutturato fisicamente (è alto 191 cm), ha avuto un ruolo da protagonista nella cavalcata della squadra giovanile del Barcellona nella UEFA Youth League, vinta proprio dai ragazzi della cantera nel 2023/24.

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina ha investito 400 mila euro per assicurarsi il talento elvetico, battendo la concorrenza di diversi club europei. Kospo è atteso nelle prossime ore nel capoluogo toscano per firmare un contratto quinquennale. Il Barcellona, pur lasciandolo partire, ha scelto di tutelarsi mantenendo il 15% sulla sua eventuale futura rivendita, segnale della fiducia nelle potenzialità del difensore.

Kospo era approdato a Barcellona nel 2023, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo. Il suo percorso in nazionale ha seguito quello nei club, con presenze in tutte le selezioni giovanili svizzere dall’Under 15 all’Under 18, a testimonianza di una crescita costante e monitorata anche dalla federazione elvetica.

Il suo impatto in Italia comincerà dalla Primavera della Fiorentina, ma il club gigliato ha grandi aspettative nei suoi confronti anche in chiave prima squadra. Il profilo è considerato ideale per il calcio moderno: difensore forte fisicamente, ma anche dotato di buona tecnica e personalità nella gestione della palla. Un investimento importante su un talento internazionale, nella speranza che possa presto affermarsi anche sotto il cielo del Franchi.