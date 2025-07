Fiorentina Beltran, Ndour e Sabiri: i tre pronti a rilanciarsi con Stefano Pioli

Fiorentina, con il nuovo corso di Stefano Pioli tre calciatori che erano finiti ai margini vogliono rilanciarsi: si tratta di Beltran, Ndour e Sabiri

Stefano Pioli è chiamato a un doppio compito nella nuova avventura sulla panchina della Fiorentina: costruire una squadra competitiva e, al tempo stesso, rimettere in carreggiata diversi giocatori in cerca di rilancio. In ritiro in Inghilterra – una sorta di “Coverciano” britannico – i viola stanno preparando l’esordio ufficiale del 21 agosto nei playoff di Conference League, ma nel frattempo si delineano anche le scelte tecniche in vista della stagione.

Uno dei nomi più sorprendenti è quello di Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino, arrivato a Firenze nel gennaio 2023, non aveva mai indossato la maglia viola in gara ufficiale, disperso tra prestiti all’estero. Eppure oggi, complici alcuni infortuni (in particolare quello di Gudmundsson) e una buona predisposizione in allenamento, è tornato in gruppo. Pioli gli ha concesso minuti contro Grosseto e Carrarese, poi lo ha portato con sé in Inghilterra. Ora tocca a lui: ha mostrato lampi di qualità, e a 28 anni ha ancora margine per dire la sua.

Un altro elemento sotto osservazione è Lucas Beltrán. L’attaccante argentino, acquistato lo scorso anno per oltre 12 milioni, rischia di scivolare ai margini dopo l’arrivo di Dzeko e Fazzini. La scorsa stagione ha segnato 5 reti in campionato, ma il suo contributo era molto apprezzato anche nella fase di pressing e nel gioco senza palla. Ora si trova in bilico: c’è un timido interesse del Flamengo, ma il giocatore non sembra entusiasta di una partenza verso il Brasile. Pioli vuole valutarlo attentamente durante il tour.

Capitolo a parte per Cher Ndour, classe 2004 e nazionale Under 21. Il centrocampista ha impressionato positivamente nelle amichevoli, trovando anche una tripletta contro la Primavera. L’ex Benfica è stato testato come alternativa a Fagioli e Mandragora, mostrando grande capacità di recupero palla e maturità mentale. Rimasto fuori dalla lista Conference nella scorsa stagione, ora si candida seriamente a un ruolo importante.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritiro inglese sarà decisivo per tracciare i destini di chi vuole rilanciarsi in viola.