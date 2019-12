Fiorentina, Boateng: «Il calcio attuale? Solo business, tutti questi soldi…»

Fiorentina, Boateng si sfoga ai microfoni della Bild: «Tutti questi soldi hanno rovinato il calcio, ormai è solo business»

Kevin Prince Boateng si sfoga. Il giocatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni della Bild sulle condizioni del calcio attuale, di cui è ormai protagonista da diversi anni. Ecco le parole del viola:

«Tutti questi soldi sono una maledizione. Il calcio ormai è solo un business, e noi siamo solo dei numeri. Se non funzioni, vieni sostituito. Semplice. Non c’è più fedeltà, ed è triste. Bisognerebbe fare un sondaggio e vedere quanti giocatori sono contenti di andare agli allenamenti, in quanti si divertono».