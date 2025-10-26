Fiorentina Bologna, sfida valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 18 al Franchi! Segui il LIVE qui

Al Franchi di Firenze si affrontano Fiorentina e Bologna, degli ex Pioli e Italiano. Il match, valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026, avrà inizio alle ore 18 di domenica 26 ottobre. La partita mette difronte due squadre accomunate dall’obiettivo di centrare l’Europa, ma divise da un’inizio di campionato tortuoso per la Fiorentina, penultima in classifica con solo 3 punti, e lineare alle aspettative per Italiano e il suo Bologna, che ha sin qui ottenuto 15 punti ed è in piena lotta per un posto in Champions League. Segui LIVE il match su Calcionews24:

52′ GOL DEL BOLOGNA! Azione corale dei rossoblù con Orsolini che serve largo Cambiaghi che con un diagonale preciso fa 2-0.

46′ Occasionissima per la Fiorentina, Kean porta palla in area e prova in più occasioni ma viene murato in due occasioni, prima da Heggem e poi Lucumi e Skorupski, con il centrale che forse tocca con il braccio. L’arbitro non assegna il rinvio dal fondo, ma il calcio di rigore. Si va al var.

46′ Si parte con il secondo tempo

45′ Finito il primo tempo, decide Castro sin qui

26′ GOL CLAMOROSO DI STANTIAGO CASTRO! Sforbiciata dell’attaccante argentino al centro dell’area di rigore risolvendo la mischia sul colpo di testa di Pablo Mari, con la sfera che termina all’incrocio dei pali alla sinistra di De Gea.

18′ De Gea strepitoso su Miranda! Sinistro dalla distanza del terzino respinto in corner dal connazionale.

1′ Inizia il match!

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Stefano Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano