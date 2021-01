Giacomo Bonaventura ha parlato prima di Fiorentina-Cagliari

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari.

«Oggi bisogna vincere. Ci troviamo in una posizione di classifica non bella e dobbiamo lottare fino alla fine per portare a casa i tre punti».