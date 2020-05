Fiorentina, Bressan: «Avere un presidente come Commisso è importante»

La Fiorentina ha intrapreso un nuovo cammino con l’arrivo di Rocco Commisso: il commento di un grande ex come Mauro Bressan

Rocco Commisso ha l’obiettivo di riportare la Fiorentina ai vertici del calcio italiano. Mauro Bressan, ex centrocampista della Viola, dice la sua sul presidente.

BRESSAN – «Quando una squadra, in questo caso la Fiorentina, ha la fortuna di avere un presidente così lungimirante come Commisso è un qualcosa di importante. La squadra deve avere sempre una struttura definita a livello societario, poi ci sono giocatori che vengono e vanno. Prendiamo ad esempio la Juventus, con Agnelli che ha cambiato la società partendo dallo stadio. Lo stadio secondo me è fondamentale, per portare la Fiorentina nelle top 4 d’Italia. Commisso sta creando una certa credibilità. Ancora però, oggigiorno, un giocatore davvero forte prima di andare alla Fiorentina, pensa alla Juve, all’Inter, al Manchester City».