Fiorentina, Burdisso: «Nico Gonzalez? Vi spiego la trattativa»

Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Nacion. Le sue dichiarazioni.

ARGENTINI PRONTI PER L’EUROPA – «L’unico forse è Julian Alvarez, vedremo. Da due o tre anni è ormai nell’élite del calcio sudamericano, è nel pieno della sua maturità: siamo in presenza di un profilo formato e pronto per un livello diverso dalla media dei giocatori argentini».

FIORENTINA – «La Fiorentina mi ha chiamato per una certa credibilità che mi sono guadagnato in tutti i miei anni, giocando e stando fuori dal campo. Questo lavoro è meritocratico, vieni valutato per la redditività».

ARGENTINi IN VIOLA – «Dico cinque nomi: Batistuta al primo posto e poi Passarella al secondo. Terzo Bertoni, ovviamente. E aggiungo Gonzalo Rodríguez, che è stato lì a lungo, è stato capitano di un periodo molto positivo. E il quinto spero che sia il nostro Nico Gonzalez o “Chino” Martínez Quarta. Entrambi hanno un grande potenziale per portare la squadra in alto ma il problema è che non sappiamo per quanto tempo potremo tenerli a Firenze. Purtroppo».

NICO GONZALEZ – «Quando sono arrivato alla Fiorentina lo stavano già trattando e ho offerto il mio pieno appoggio all’operazione. “Volete la mia opinione?” Ho chiesto. “Dobbiamo farlo ora”, ho risposto. Sebbene non fossi ancora stato introdotto nella carica di dt, se avessi detto diversamente, il passaggio non sarebbe stato fatto».