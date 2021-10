Fiorentina Cagliari, 20mila tifosi al Franchi: nuovi cori contro Vlahovic?

Il giorno del giudizio è arrivato per Dusan Vlahovic: oggi 20mila tifosi per Fiorentina Cagliari: sarà ancora contestazione?

Sono giorni, ormai, che si parla del caso Dusan Vlahovic. Il no al rinnovo con la Fiorentina e la contestazione a Venezia hanno portato il giocatore ad essere nel mirino dei tifosi. Al Franchi per la gara contro il Cagliari saranno più di 20mila: c’è chi lo vorrebbe in tribuna, chi invece pretende la cessione a gennaio.

Il suo futuro – come evidenza l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è nelle mani del patron Commisso che dovrà decidere nel minor tempo possibile. Intanto questa polemica ha attirato l’attenzione di tutti, scenario non gradito a mister Italiano ma che potrebbe avvantaggiare la squadra rossoblù.