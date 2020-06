Attraverso i social ufficiali della Fiorentina, Castrovilli ha rivolto un appello ai tifosi viola che non potranno esserci allo stadio

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha lanciato un messaggio ai tifosi viola in occasione della partita contro il Brescia che si giocherà allo Stadio Artemio Franchi a porte chiuse, la prima della propria squadra dopo il periodo di stop forzato a causa del coronavirus:

«So che non potete esserci e mi dispiace perché ci mancherete ma scenderemo in campo anche per voi. Forza Viola»