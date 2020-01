Fiorentina, Commisso: «Cutrone investimento importante. Sugli altri acquisti…»

Rocco Commisso ha parlato sulle frequenze di Lady Radio parlando del mercato della Fiorentina e del futuro della società

CUTRONE – «Parliamo di uno degli investimenti più importanti fatti dalla società, spero che possa fare bene e che non stia in panchina visto che l’ho pagato tanti soldi. Nei limiti dei nostri ricavi vogliamo fare grandi cose. Vogliamo fare una squadra più forte per accontentare i nostri tifosi».

MERCATO – «Centrocampo e difesa? Non dico niente, forse succederà, forse no. Dipende dai costi. Quando si nominano i giocatori si alzano i prezzi, quindi non voglio sbilanciarmi».

PRADÈ – «Un voto? Non ha avuto sei mesi per allestire la squadra, a giugno è stato fatto tutto in maniera veloce. Questo è stato un problema quest’anno, per cinque o sei settimane siamo comunque stati nella parte sinistra della classifica, ora siamo a destra e vogliamo migliorare. Non dobbiamo pensare né alla Champions né all’Europa League».

STADIO – «Stadio a Firenze? Chiediamo al Sindaco se me lo lascia fare. Abbiamo anche un’opzione per allargare la proprietà dei terreni del centro sportivo. Vogliamo fare velocemente e i prezzi devono essere giusti. Ci sono alcune aree dove non possiamo lavorare in fretta e questo è un problema»