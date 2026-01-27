Appuntamento alle 21 all’Artemio Franchi per Fiorentina Como, sfida valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia 2025/26: seguilo live con noi

Tutto pronto all’Artemio Franchi di Firenze per Fiorentina Como, ultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2025/26. La vincitrice di oggi andrà a sfidare ai quarti di finale il Napoli. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.

CRONACA

20′ GOL DEL COMO – Sergi Roberto accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo il palo precedentemente colpito da Douvikas.

7′ GOL DELLA FIORENTINA – Piccoli sblocca subito il match con una rete da centravanti vero: movimento a tagliare sul primo palo e Butez battuto sul cross proveniente dalla destra.

1′ INIZIA IL MATCH – Fischio d’inizio.

FIORENTINA COMO: LE UFFICIALI

FIORENTINA – Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour, Fabbian, Brescianini; Harrison, Fazzini; Piccoli.

COMO – Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Caqueret, Sergi Roberto, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Douvikas, Kuhn.

