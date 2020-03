Fiorentina, Corvino su Castrovilli: «40 milioni? Sì, per una gamba»

Pantaleo Corvino, ex direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per parlare di Gaetano Castrovilli

«Quaranta milioni per lui? Sì, ma solo per una gamba. L’Inter lo vuole? In un centrocampo a tre, come interno, sarebbe l’ideale per Conte. Ricordo le tante telefonate con Gaetano negli anni a Cremona, ora credo e spero di vederlo titolare agli Europei. Lui come Vidal? No, è diverso».