Morte Astori, ci sono novità nel caso che ha sconvolto la Fiorentina e il calcio italiano: è stata depositata la perizia medico-legale

Ci sono novità nel caso della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto lo scorso 4 marzo. La perizia medico-legale sul decesso del calciatore è stata depositata oggi. Lo ha confermato Antonio De Nicolo, procuratore capo di Udine. Gaetano Thiene e Carlo Moreschi sono i medici legali incaricati di svolgere l’autopsia sul corpo di Astori, i due hanno chiesto a inizio maggio una proroga di trenta giorni per gli ultimi accertamenti e questa è stata concessa. Al termine dei succitati accertamenti, i due medici hanno consegnato la relazione alla Procura di Udine. Barbara Loffredo, pm titolare del fascicolo, passerà al vaglio il documento.

Sono passati tre mesi ormai dalla morte di Astori, ma quella ferita ancora non è stata rimarginata. La Fiorentina lo ha ricordato con molte iniziative e al Franchi è ancora presente il muro di sciarpe, messaggi e ricordi nato subito dopo la notizia del decesso. Astori sarebbe venuto a mancare a causa della sindrome di Brugada, una malattia per molti sconosciuta ma che agli inizi di marzo è diventata tristemente nota. Astori morì a Udine in hotel poco prima della partita di Serie A contro l’Udinese.