Fiorentina nel nome di Astori, Pioli: «L’assenza si sente, rimarrà nei nostri cuori»

La Fiorentina vince, ancora una volta nel nome di Davide Astori: le parole del tecnico Stefano Pioli dopo la vittoria di Roma

La Fiorentina ha messo a referto la sesta vittoria di fila in Serie A, eguagliando il suo record storico di quasi sessanta anni fa. Ha vinto a Roma per due a zero e la mente di molti è andata subito verso Davide Astori. Anche il tecnico dei viola Stefano Pioli ha voluto ricordare il calciatore, scomparso ormai più di un mese fa. «Purtroppo l’assenza di Davide si sente, è stato il primo a credere in questo nuovo percorso. Ci siamo presi un impegno. Nella nostra testa e nei nostri cuori lui rimarrà sempre» ha detto l’allenatore al termine della partita dello Stadio Olimpico.

L’assenza di Astori si fa sentire, ma la Fiorentina continua la sua corsa anche per rendere omaggio alla memoria del numero tredici. Oggi la Viola ha disputato un ottimo match nella Capitale e lo ha sottolineato anche Pioli ai microfoni di Sky Sport: «Dovevamo mettere in difficoltà la Roma subito dopo aver riconquistato palla. Volevamo far densità nella zona centrale del campo, giocando in verticale per andare in profondità. Abbiamo fatto fatica sulla fascia e ci siamo abbassati anche un po’ troppo. I giocatori sono intelligenti, sanno sempre cosa fare».