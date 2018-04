Saponara ricorda Astori: «A volte è difficile pronunciare il suo nome»

Riccardo Saponara è stato uno dei calciatori della Fiorentina più colpiti dalla tragedia di Davide Astori

E’ passato un mese dall’improvvisa scomparsa di Capitan Astori, la Fiorentina ne ha onorato la memoria intitolandogli il centro sportivo e sta rendendo orgoglioso Davide, vincendo ogni partita. Saponara e compagni, piano piano, stanno tentando di recuperare la quotidianità ma l’assenza del loro punto di riferimento pesa eccome. Come il calciatore ex Empoli e Milan ha spiegato sulle colonne della rivista Sportweek: «Ogni tanto parliamo di lui, lo ricordiamo, però a volte è difficile pronunciare il suo nome, rimane come un tabù. Il dolore che abbiamo provato lo teniamo chiuso dentro».

Quindi l’ennesimo elogio ad un calciatore che non apparteneva a questo calcio di oggi: «Si dice che se ne vanno sempre i migliori: nel suo caso è vero. Era legato ad un tipo di calcio che si sta perdendo, fatto di uomini e non di personaggi». Poi il talentuoso trequartista della Viola parla del suo rendimento in campo, totalmente diverso dalla prima parte di stagione: «Dopo il funerale di Astori ho tirato fuori delle cose di me che credevo di aver smarrito. Ho accettato il dolore e la mia fragilità come mai avevo fatto prima. Mostrarmi per quello che sono mi ha reso più forte: è l’ultimo regalo che mi ha fatto Davide».