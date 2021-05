Fiorentina, Dragowski espulso dalla panchina: stagione finita

Bartlomiej Dragowski è stato espulso contro il Napoli per proteste dalla panchina

Stagione finita per Bartlomiej Dragowski che è stato espulso durante il match contro il Napoli. Il portiere della Fiorentina era oggi in panchina per dei problemi fisici, ma al momento del rigore per gli azzurri si è scatenato con le proteste che hanno portato l’arbitro a estrarre il cartellino rosso.

Dragowski salterà così l’ultima partita del campionato contro il Crotone.