Fiorentina, duro comunicato dei tifosi: «Non andremo a Torino»

Comunicato Curva Fiesole della Fiorentina: «Non andremo a Torino». Il motivo della decisione dei tifosi

La Curva Fiesole dei tifosi della Fiorentina diserterà la trasferta di sabato con la Juventus. Il motivo è espresso attraverso questo comunicato.

COMUNICATO – «I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino. La limitata capienza del settore ospiti legata a questa assurda modalità di vendita on line (che scavalca le associazioni del tifo organizzato) creano il serio rischio che non tutti possano acquistare il biglietto e di conseguenza rimanere fuori. Se a questo aggiungiamo che per acquistare gli stessi biglietti vi è adesso l’obbligo di iscriversi al sito della ‘societa’ che non vogliamo neanche nominare, preferiamo dire no grazie. Rivolgiamo per tanto un invito a tutti i tifosi viola a boicottare la trasferta di Torino. È arrivata l’ora di dare un segnale forte ai ‘padroni’ che hanno fatto di questo sport un business. Il calcio è della gente».